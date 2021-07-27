Найбільший виробник предметів розкоші LVMH прозвітував про ріст прибутку

Бернар Арно Фото: Forbes

Найбільший світовий виробник товарів класу люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton прозвітував про фінансові результати у 2 кварталі - дохід LVMH у 2 кварталі склав 14,7 млрд євро.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що дохід LVMH у 2 кварталі склав 14,7 млрд євро - це на 14% вище аналогічного періоду у 2019 році (до пандемії).

При йьому, показник у 14,7 млрд євро - краще прогнозу аналітиків Refinitiv, які прогнозували 14,2 млрд євро доходу.

"Група, яка контролюється мільярдером Бернаром Арно, отримала вигоду від сильного попиту в США та Китаї, найбільших ринках, який не згасав попри побоювання деяких інвесторів, що продажі товарів класу люкс постраждають, коли люди зможуть знову витратити на подорожі та розваги", - йдеться у повідомленні.

"Попит дуже великий у всьому світі та майже у всіх наших категоріях. Ми виходимо з кризи з надзвичайним рівнем прибутковості", - заявив фінансовий директор групи Жан Жак Гіоні.

"Найбільший підрозділ моди та шкіряних виробів LVMH, який приносить майже три чверті щорічного операційного прибутку та включає такі бренди, як Louis Vuitton та Christian Dior, забезпечив більшу частину зростання.

Продаж вин та міцних алкогольних напоїв також збільшився, обсяги продажів шампанського зросли на 10 відсотків у першій половині порівняно з аналогічним періодом 2019 року, зумовлені попитом у США та Європі", - додає видання.

Цього року акції LVMH подорожчали приблизно на 30 відсотків, досягнувши найвищих показників у 673 євро за акцію у понеділок до опублікування фінансових результатів.

"Зараз це найбільша компанія в Європі за ринковою капіталізацією, а Арно є третім у рейтингу багатіїв у світі після засновника Amazon Джеффа Безоса та засновника Tesla Ілона Маска", - пише Financial Times.

При цьому, виручка компанії в січні-червні 2021 року підвищилася до 28,66 млрд євро в порівнянні з 18,39 млрд євро за аналогічний період минулого року, а чистий прибуток у першому півріччі зріс до 5,29 млрд євро проти 522 млн євро роком раніше.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, підконтрольна мільярдеру Бернару Арно, є найбільшим у світі виробником предметів розкоші (75 брендів).

Економічна правда