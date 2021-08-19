Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим"

фото: кримськотатарський ресурсний центр

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує закон про вільну економічну зону "Крим" (Рада прийняла закон про скасування ВЕЗ "Крим" 1 липня).

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 1 липня Рада прийняла в цілому законопроєкт №5502-д, 2 серпня закон підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, а 19 серпня - повернуто з підписом від президента.

Раніше в інтерв'ю кримським журналістам під час візиту на острів Зміїний на твердження, що закон про скасування вільної економічної зони "Крим" ще не підписаний, Зеленський відповів:

"Я все підписую, що мені приносять. Скажу вам чесно, багато з цих законів (щодо Криму - ред.) я планую підписати саме під час Кримської платформи. Моя ідея була в залученні інших лідерів до справ Криму. Про корінні народи ми підписали закон, не чекаючи події.

Я розумію, мільйон питань завжди: "А чому не так, а коли швидше?". Все буде підписано, і все підписується".

Нагадаємо:

Верховна Рада на позачерговому засіданні 1 липня ухвалила пакет законів, якими скасувала закон про вільну економічну зону "Крим", а також пов’язані з ним зміни до Податкового та Митного кодексів України.

Парламентарі голосували три законопроєкти за основу та у цілому: 5501-д (щодо змін до Податкового кодексу), 5502-д (про скасування ЗУ "Про створення вільної економічної зони "Крим"), 5503-д (щодо змін до Митного кодексу).

Закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" ухвалили у 2014 році на десять років.

Ним запровадили особливий порядок застосування законодавства України на тимчасово окупованій території, проте де-факто законом запроваджено пільгові умови для продовження ведення там господарської діяльності.

Як зазначають автори законів, це створило умови для продовження ведення бізнесу на окупованій території та побудови тіньових схем. Крім того, у податковому законодавстві громадян, які залишилися проживати на ТОТ, було прирівняно до нерезидентів, що призвело до дискримінації громадян України.

Верховна Рада ухвалила 328 голосами документ щодо визнання таким, що втратив чинність, закону про створення ВЕЗ "Крим", чим припинила її існування.

Крім того, законом унормують порядок в’їзду та виїзду осіб на/з ТОТ, закріплять право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на ТОТ та забезпечити реалізацію права на спадкування для таких осіб.

Також 329 парламентарів підтримали відповідні зміни до Податкового кодексу, якими регулюється питання адміністрування податків і зборів для осіб, які мають податкову адресу та/або для об’єктів оподаткування на тимчасово окупованій території.

За зміни до Митного кодексу проголосували 330 нардепів. Ним встановили, що до закінчення режиму тимчасової окупації митні платежі щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України з та на територію Криму, не справляються.

Економічна правда