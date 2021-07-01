Верховна Рада скасувала вільну економічну зону "Крим"

фото: кримськотатарський ресурсний центр

Верховна Рада на позачерговому засіданні 1 липня ухвалила пакет законів, якими скасувала закон про вільну економічну зону "Крим", а також пов’язані з ним зміни до Податкового та Митного кодексів України.

Про це відомо з засідання Ради. Парламентарі голосували три законопроєкти за основу та у цілому: 5501-д (щодо змін до Податкового кодексу), 5502-д (про скасування ЗУ "Про створення вільної економічної зони "Крим"), 5503-д (щодо змін до Митного кодексу).

Закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" ухвалили у 2014 році на десять років.

Ним запровадили особливий порядок застосування законодавства України на тимчасово окупованій території, проте де-факто законом запроваджено пільгові умови для продовження ведення там господарської діяльності.

Як зазначають автори законів, це створило умови для продовження ведення бізнесу на окупованій території та побудови тіньових схем. Крім того, у податковому законодавстві громадян, які залишилися проживати на ТОТ, було прирівняно до нерезидентів, що призвело до дискримінації громадян України.

Парламентарі нагадують, що ЄС були введені санкції проти Росії, якими заборонено імпорт продукції з ТОТ до країн ЄС, інвестиції, експорт певних товарів і технологій на таку територію тощо. Будь-які поставки товарів з окупованої території заборонені в Україні.

Водночас, в українському законодавстві залишається дозволеним, хоча і з обмеженнями, ведення бізнесу з ТОТ, що суперечить публічній позиції держави в сфері санкційної політики та політики невизнання. Також законодавчо досі не закріплені умови заборони водопостачання на тимчасово окуповану територію до відновлення конституційного ладу України.

З огляду на зазначене, Верховна Рада ухвалила 328 голосами документ щодо визнання таким, що втратив чинність, закону про створення ВЕЗ "Крим", чим припинила її існування.

Крім того, законом унормують порядок в’їзду та виїзду осіб на/з ТОТ, закріплять право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на ТОТ та забезпечити реалізацію права на спадкування для таких осіб.

Також 329 парламентарів підтримали відповідні зміни до Податкового кодексу, якими регулюється питання адміністрування податків і зборів для осіб, які мають податкову адресу та/або для об’єктів оподаткування на тимчасово окупованій території.

За зміни до Митного кодексу проголосували 330 нардепів. Ним встановили, що до закінчення режиму тимчасової окупації митні платежі щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України з та на Криму та міста Севастополя, не справляються.

Економічна правда