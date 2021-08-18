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Кабмін перенаправив МінАПК 27 мільйонів на створення аграрного реєстру

Середа, 18 серпня 2021, 14:50
 
Unsplash

Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл коштів на заходи зі створення Державного аграрного реєстру - МінАПК отримає 27 млн грн, які раніше виділили з держбюджету для реалізацієї цієї програми Міністерством економіки.

Про прийняття рішення повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Це крок вперед у напрямку збільшення конкурентоспроможності галузі, адже реєстр дозволить вийти на новий рівень відносин між державою та сільгоспвиробником, що базується на принципах прозорості, зручності та доступності.

Реалізація принципу "єдиного вікна" в межах аграрного реєстру відкриє доступ до зручних та прозорих сервісів, різноманітних державних програм та сприятиме отриманню банківського кредитування", - написав прем'єр.

У пояснювальній записці до постанови пояснюється, що 18 листопада 2020 року уряд виділив Мінекономіки 27 млн грн для створення Аграрного реєстру.

Але у зв'язку з виділенням Мінагрополітики зі складу Мінекономіки 28 грудня 2020 року уряд вирішив перенаправити ці кошти Мінагрополітики, на яке 2 червня 2021 року поклали обов'язки по створенню і адмініструванню реєстра.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо створення Державного аграрного реєстру і удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції.

Економічна правда

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Кабмін Мінагрополітики АПК

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