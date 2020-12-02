Зеленський підписав закон щодо створення державного агрореєстру

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо створення Державного аграрного реєстру і удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що Верховна Рада ухвалила закон 5 листопада.

Закон передбачає створенння єдиної державної інформаційної системи - Державного аграрного реєстру, який спростить надання таргетованої державної підтримки для сільгоспвиробників.

Відповідно до документа, Державний аграрний реєстр ведеться за рахунок коштів держбюджету з метою комплексного інтегрування відомостей про виробників сільгосппродукції, їхні майнові, земельні, екологічні, трудові, фінансово-кредитні та інші права.

"Реєстр ведеться шляхом добровільного внесення до нього виробниками сільгосппродукції достовірних відомостей про себе.

Також закон розширює коло потенційних одержувачів державної підтримки. Зокрема, передбачається можливість підтримки підприємств, які займаються аквакультурою, ведуть органічне виробництво, використовують зрошення, вирощують овочі, плоди та ягоди", - пояснили в Офісі Зеленського.

Також запроваджується можливість підтримки виробників, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Створення Державного аграрного реєстру спростить отримання сільгоспвиробниками бюджетної підтримки, автоматизує перевірку їхнього статусу через доступ до інших державних реєстрів та кадастрів, надасть можливість оцінки ефективності застосування заходів підтримки, забезпечить публічність розподілу коштів державної підтримки.

Буде сформований "єдиний кабінет аграрія", що дасть змогу отримувати державні сервіси, взаємодіяти з реєстрами та кадастрами, зокрема при реєстрації земельних ділянок або виправленні помилок у Державному земельному кадастрі", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда