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Уряд схвалив Стратегію економічного розвитку Донбасу

Середа, 18 серпня 2021, 14:20
 
фото: урядовий портал

Кабмін схвалив Стратегію економічного розвитку Донецької і Луганської областей на період до 2030 року - спочатку йдеться про підконтрольні уряду території, але після деокупації заходи Стратегії можуть бути масштабовані і на інші райони Донеччини і Луганщини.

Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

"Фактично це перший стратегічний документ, який розкриває на конкретному об’єкті ідеї, закладені у Національну економічну стратегію на період до 2030 року.

До розробки Стратегії були залучені усі зацікавлені сторони - громади, бізнес, органи місцевої влади і самоврядування, наукові установи, понад двадцять центральних органів виконавчої влади, а також міжнародні партнери.

Ми провели обговорення безпосередньо на Донеччині і Луганщині за участю усіх громад, що перебувають на лінії дотику. Вийшло близько 350 сторінок тексту і розрахунків", - заявив під час виступу віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, Донецька і Луганська область зазнали катастрофічних руйнувань внаслідок збройної агресії з боку РФ, втрачено економічні ланцюги, порушено логістику, виникли нові загрози.

"Ситуацію можна виправити лише комплексними екстраординарними заходами. Моделюючи ці заходи, ми спиралися на очікування суспільства та бізнесу. І сприймати території вздовж лінії дотику варто як території нового розвитку і нових можливостей, а не як території кризи", - сказав міністр.

Він додав, що у якості головних очікувань і українські, і іноземні бізнесмени вказували на прозорість, передбачуваність та впевненість, верховенство права і правосуддя.

"У той же час найбільшим очікуванням громадян є справедливість та визначеність, розуміння, що буде завтра. Саме тому в основі Стратегії - розвиток громад, адже без спроможних громад неможливий економічний розвиток будь-якого краю, в тому числі й Донбасу.

В центрі Стратегії - люди, добробут яких ґрунтуватиметься на власних доходах", - додали в міністерстві.

"Ми пропонуємо якісно новий підхід до розвитку територій, що постраждали від війни. Спочатку йдеться про підконтрольні уряду території. Але після деокупації заходи Стратегії можуть бути масштабовані й на інші райони Донеччини і Луганщини.

Досягти цієї мети ми пропонуємо шляхом забезпечення сприятливих умов для інвесторів, які створять робочі місця і наповнять бюджети, аби уздовж лінії дотику створити "пояс успішності", - зазначив Резніков.

Для залучення інвесторів пропонується застосувати модель території пріоритетного розвитку, що передбачатиме:

  • податкові, регуляторні, фінансові стимули, у тому числі - страхування воєнно-політичних ризиків;
  • розвиток реального сектору економіки, індустріалізацію та інновації;
  • розбудову критичної інфраструктури та логістики;
  • розвиток регіонального ринку праці;
  • налагодження комунікацій.

Серед стратегічної інфраструктури йдеться, зокрема, про такі проєкти:

  • будівництво залізничної гілки у Луганській області;
  • модернізація та електрифікація залізниці на Маріупольському напрямку;
  • відновлення пасажирських та вантажних авіаперевезень;
  • розвиток мережі доріг на Луганщині;
  • будівництво сучасної траси Старобільськ-Краматорськ-Маріуполь;
  • безпечний доступ до якісної питної води на території двох областей.

Нагадаємо:

На засіданні 23 грудня 2020 року Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, яка лягла в основу стратегії - на відновлення регіону потрібно щонайменше 20 мільярдів доларів.

Економічна правда

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Кабмін економіка Донбас

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