Уряд схвалив Стратегію економічного розвитку Донбасу
Кабмін схвалив Стратегію економічного розвитку Донецької і Луганської областей на період до 2030 року - спочатку йдеться про підконтрольні уряду території, але після деокупації заходи Стратегії можуть бути масштабовані і на інші райони Донеччини і Луганщини.
Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.
"Фактично це перший стратегічний документ, який розкриває на конкретному об’єкті ідеї, закладені у Національну економічну стратегію на період до 2030 року.
До розробки Стратегії були залучені усі зацікавлені сторони - громади, бізнес, органи місцевої влади і самоврядування, наукові установи, понад двадцять центральних органів виконавчої влади, а також міжнародні партнери.
Ми провели обговорення безпосередньо на Донеччині і Луганщині за участю усіх громад, що перебувають на лінії дотику. Вийшло близько 350 сторінок тексту і розрахунків", - заявив під час виступу віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
За його словами, Донецька і Луганська область зазнали катастрофічних руйнувань внаслідок збройної агресії з боку РФ, втрачено економічні ланцюги, порушено логістику, виникли нові загрози.
"Ситуацію можна виправити лише комплексними екстраординарними заходами. Моделюючи ці заходи, ми спиралися на очікування суспільства та бізнесу. І сприймати території вздовж лінії дотику варто як території нового розвитку і нових можливостей, а не як території кризи", - сказав міністр.
Він додав, що у якості головних очікувань і українські, і іноземні бізнесмени вказували на прозорість, передбачуваність та впевненість, верховенство права і правосуддя.
"У той же час найбільшим очікуванням громадян є справедливість та визначеність, розуміння, що буде завтра. Саме тому в основі Стратегії - розвиток громад, адже без спроможних громад неможливий економічний розвиток будь-якого краю, в тому числі й Донбасу.
В центрі Стратегії - люди, добробут яких ґрунтуватиметься на власних доходах", - додали в міністерстві.
"Ми пропонуємо якісно новий підхід до розвитку територій, що постраждали від війни. Спочатку йдеться про підконтрольні уряду території. Але після деокупації заходи Стратегії можуть бути масштабовані й на інші райони Донеччини і Луганщини.
Досягти цієї мети ми пропонуємо шляхом забезпечення сприятливих умов для інвесторів, які створять робочі місця і наповнять бюджети, аби уздовж лінії дотику створити "пояс успішності", - зазначив Резніков.
Для залучення інвесторів пропонується застосувати модель території пріоритетного розвитку, що передбачатиме:
- податкові, регуляторні, фінансові стимули, у тому числі - страхування воєнно-політичних ризиків;
- розвиток реального сектору економіки, індустріалізацію та інновації;
- розбудову критичної інфраструктури та логістики;
- розвиток регіонального ринку праці;
- налагодження комунікацій.
Серед стратегічної інфраструктури йдеться, зокрема, про такі проєкти:
- будівництво залізничної гілки у Луганській області;
- модернізація та електрифікація залізниці на Маріупольському напрямку;
- відновлення пасажирських та вантажних авіаперевезень;
- розвиток мережі доріг на Луганщині;
- будівництво сучасної траси Старобільськ-Краматорськ-Маріуполь;
- безпечний доступ до якісної питної води на території двох областей.
Нагадаємо:
На засіданні 23 грудня 2020 року Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, яка лягла в основу стратегії - на відновлення регіону потрібно щонайменше 20 мільярдів доларів.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua