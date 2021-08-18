Уряд схвалив Стратегію економічного розвитку Донбасу

фото: урядовий портал

Кабмін схвалив Стратегію економічного розвитку Донецької і Луганської областей на період до 2030 року - спочатку йдеться про підконтрольні уряду території, але після деокупації заходи Стратегії можуть бути масштабовані і на інші райони Донеччини і Луганщини.

Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

"Фактично це перший стратегічний документ, який розкриває на конкретному об’єкті ідеї, закладені у Національну економічну стратегію на період до 2030 року.

До розробки Стратегії були залучені усі зацікавлені сторони - громади, бізнес, органи місцевої влади і самоврядування, наукові установи, понад двадцять центральних органів виконавчої влади, а також міжнародні партнери.

Ми провели обговорення безпосередньо на Донеччині і Луганщині за участю усіх громад, що перебувають на лінії дотику. Вийшло близько 350 сторінок тексту і розрахунків", - заявив під час виступу віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, Донецька і Луганська область зазнали катастрофічних руйнувань внаслідок збройної агресії з боку РФ, втрачено економічні ланцюги, порушено логістику, виникли нові загрози.

"Ситуацію можна виправити лише комплексними екстраординарними заходами. Моделюючи ці заходи, ми спиралися на очікування суспільства та бізнесу. І сприймати території вздовж лінії дотику варто як території нового розвитку і нових можливостей, а не як території кризи", - сказав міністр.

Він додав, що у якості головних очікувань і українські, і іноземні бізнесмени вказували на прозорість, передбачуваність та впевненість, верховенство права і правосуддя.

"У той же час найбільшим очікуванням громадян є справедливість та визначеність, розуміння, що буде завтра. Саме тому в основі Стратегії - розвиток громад, адже без спроможних громад неможливий економічний розвиток будь-якого краю, в тому числі й Донбасу.

В центрі Стратегії - люди, добробут яких ґрунтуватиметься на власних доходах", - додали в міністерстві.

"Ми пропонуємо якісно новий підхід до розвитку територій, що постраждали від війни. Спочатку йдеться про підконтрольні уряду території. Але після деокупації заходи Стратегії можуть бути масштабовані й на інші райони Донеччини і Луганщини.

Досягти цієї мети ми пропонуємо шляхом забезпечення сприятливих умов для інвесторів, які створять робочі місця і наповнять бюджети, аби уздовж лінії дотику створити "пояс успішності", - зазначив Резніков.

Для залучення інвесторів пропонується застосувати модель території пріоритетного розвитку, що передбачатиме:

податкові, регуляторні, фінансові стимули, у тому числі - страхування воєнно-політичних ризиків;

розвиток реального сектору економіки, індустріалізацію та інновації;

розбудову критичної інфраструктури та логістики;

розвиток регіонального ринку праці;

налагодження комунікацій.

Серед стратегічної інфраструктури йдеться, зокрема, про такі проєкти:

будівництво залізничної гілки у Луганській області;

модернізація та електрифікація залізниці на Маріупольському напрямку;

відновлення пасажирських та вантажних авіаперевезень;

розвиток мережі доріг на Луганщині;

будівництво сучасної траси Старобільськ-Краматорськ-Маріуполь;

безпечний доступ до якісної питної води на території двох областей.

Нагадаємо:

На засіданні 23 грудня 2020 року Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, яка лягла в основу стратегії - на відновлення регіону потрібно щонайменше 20 мільярдів доларів.

Економічна правда