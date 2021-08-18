Українські виробники відтепер можуть експортувати мед до Катару
Україна та Катар погодили сертифікат здоров’я для експорту меду та продуктів бджільництва до Катару, що дозволить українським виробникам далі розширити ринки збуту.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
"Український мед відомий у всьому світі. Ми займаємо друге місце у світі як експортери цього смачного і корисного продукту. При цьому наші виробники поліпшують свої позиції. Для того, щоб зробити їх ще більш конкурентоздатними і сильними, МЗС разом із Держпродспоживслужбою продовжує відкривати нові ринки", – зазначила голова служби Владислава Магалецька.
У відомстві нагадали, що раніше українські підприємці отримали можливість експортувати також м’ясо та яйця до Японії, молочні продукти до Туреччини та дрібну рогату худобу до Кувейту.
Нагадуємо:
Українські виробники молока і молочних продуктів отримали можливість експортувати власну продукцію до Кувейту.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua