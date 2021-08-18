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Українські виробники відтепер можуть експортувати мед до Катару

Середа, 18 серпня 2021, 12:11
 
unsplash

Україна та Катар погодили сертифікат здоров’я для експорту меду та продуктів бджільництва до Катару, що дозволить українським виробникам далі розширити ринки збуту. 

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

"Український мед відомий у всьому світі. Ми займаємо друге місце у світі як експортери цього смачного і корисного продукту. При цьому наші виробники поліпшують свої позиції. Для того, щоб зробити їх ще більш конкурентоздатними і сильними, МЗС разом із Держпродспоживслужбою продовжує відкривати нові ринки", – зазначила голова служби Владислава Магалецька.

У відомстві нагадали, що раніше українські підприємці отримали можливість експортувати також м’ясо та яйця до Японії, молочні продукти до Туреччини та дрібну рогату худобу до Кувейту.

Нагадуємо:

Українські виробники молока і молочних продуктів отримали можливість експортувати власну продукцію до Кувейту.

Економічна правда

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експорт Держпродспоживслужба

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