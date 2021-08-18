У США продовжать масковий режим у транспорті до січня 2022 року

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Адміністрація президента США Джо Байдена планує продовжити до 18 січня 2022 року вимогу до мандрівників носити маски в літаках, поїздах, автобусах, аеропортах і на вокзалах.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що мета продовження масочного режиму в транспорті - "мінімізувати поширення COVID-19".

Нинішня вимога щодо масочного режиму на транспорті діє до 13 вересня цього року.

"Плани щодо продовження масочного режиму актуальні на тлі поширення штаму "Дельта". Поїздки визнаються найбільш потенційно небезпечним способом заразитися вірусом, особливо - невакцинованим від COVID-19 людям", - пише видання.

Президент Асоціації бортпровідників Сара Нельсон заявила, що продовження вимоги щодо носіння масок "надзвичайно допоможе забезпечити безпеку пасажирів і авіаційних працівників".

Агентство нагадує, що наказ про використання масок на транспорті почав діяти з моменту вступу Байдена на президентську посаду в січні.

Нагадаємо:

Сан-Франциско стало першим великим американським містом, де вимагатимуть доказу повної вакцинації від коронавірусу для відвідування приміщень ресторанів, барів і спортзалів.

Економічна правда