У США почали пускати в кафе і спортзали тільки вакцинованих
Сан-Франциско стало першим великим американським містом, де вимагатимуть доказу повної вакцинації від коронавірусу для відвідування приміщень ресторанів, барів і спортзалів.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: У Сан-Франциско обмеження набувають чинності 20 серпня і стосуватимуться усіх людей віком від 12 років.
Повний курс вакцинації в цьому місті пройшли 78% дорослого населення.
У Новому Орлеані з понеділка для проходу в закриті приміщення закладів харчування, фітнес-центрів чи на масові спортивні події треба буде показати доказ хоа б першого щеплення або свіжий негативний COVID-тест.
У Нью-Йорку подібні заходи вводять також із 16 серпня, але перевіряти їх виконання у кафе чи кінотеатрах почнуть аж всередині вересня.
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