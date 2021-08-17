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Мінцифри запустило тестування COVID-сертифікатів у Дії на Android

Вівторок, 17 серпня 2021, 17:48
 
фото пресслужба мінцифри

Міністерство цифрової трансформації починає бета-тестування COVID-сертифікатів у застосунку "Дія" на ОС Android – ще у липні його розпочали для iOS.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри. 

У відомстві пояснили, що через посилення вимог до COVID-сертифікатів від компанії Google "Дії" довелося проходити додаткові перевірки, що відтермінувало старт бета-тесту.

Протестувати сертифікати вакцинації можуть всі, хто зареєструвався на бета-тестування в Дії та завершили курс вакцинації від COVID-19 на території України. 

Раніше у відомстві пояснювали, що сертифікати працюватимуть, як і будь-який інший документ у Дії, тобто його дійсність можна буде перевірити через QR-код.

Зареєструватись на тестування можна за посиланням.

Нагадуємо:

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".

Економічна правда

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Мінцифри "Дія"

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