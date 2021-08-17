Мінцифри запустило тестування COVID-сертифікатів у Дії на Android

фото пресслужба мінцифри

Міністерство цифрової трансформації починає бета-тестування COVID-сертифікатів у застосунку "Дія" на ОС Android – ще у липні його розпочали для iOS.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

У відомстві пояснили, що через посилення вимог до COVID-сертифікатів від компанії Google "Дії" довелося проходити додаткові перевірки, що відтермінувало старт бета-тесту.

Протестувати сертифікати вакцинації можуть всі, хто зареєструвався на бета-тестування в Дії та завершили курс вакцинації від COVID-19 на території України.

Раніше у відомстві пояснювали, що сертифікати працюватимуть, як і будь-який інший документ у Дії, тобто його дійсність можна буде перевірити через QR-код.

Зареєструватись на тестування можна за посиланням.

Нагадуємо:

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".

Економічна правда