Нацбанк вводить в обіг 2 пам’ятні банкноти до Дня Незалежності

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Нацбанк 20 серпня введе в обіг дві пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Пам’ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 та 500 гривень і водночас мають важливу відмінність – на їхньому лицьовому боці нанесена айдентика (символіка) до святкування 30-тої річниці Незалежності України", - пояснили в НБУ

Пам'ятна банкнота 100 гривень

Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом голови НБУ Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску - 2021. Розмір банкноти - 75 x 142 мм; тираж - 30 000 штук.

Основний малюнок лицьового боку - портрет Тараса Шевченка; основний малюнок зворотного боку - зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року.

Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику - "30 років Незалежності України".

"Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти", - додали в НБУ.

Пам’ятна банкнота 500 гривень

Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом голови НБУ Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску - 2021. Розмір банкноти - 75 x 154 мм; тираж - 30 000 штук.

Основний малюнок лицьового боку - портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку - зображення будівлі Києво-Могилянської академії. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року.

Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику - "30 років Незалежності України". Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Зазначається, що пам’ятні банкноти вже доступні у системі онлайн-замовлень, а також реалізовуватимуться через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб’юторами (АТ "Ощадбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК").

Ціна пам’ятної банкноти номіналом 100 гривень - 114 гривень, пам’ятної банкноти номіналом 500 гривень - 512 гривень.

Нагадаємо:

Національний банк введе в обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету до Дня Незалежності.

Економічна правда