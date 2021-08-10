Нацбанк введе 5 нових монет до Дня Незалежності

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Національний банк введе в обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету до Дня Незалежності.

Джерело: Укрінформ з посиланням на гендиректора Банкнотно-монетного двору НБУ Володимира Баглая

Пряма мова Баглая: "Цього року, випускаючи в обіг пам’ятні монети, які присвячені доленосній події, Національний банк робить наголос на традиціях, історичній пам’яті народу, на своєрідному ДНК нації. Вже в серпні з'являться 5 монет "До 30-річчя Незалежності України" із серії "Відродження української державності".

Деталі: Перша монета номіналом 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, з’явилась в обігу 10 серпня.

Її тираж 50 тисяч штук, коштує вона 71 гривню.

Інші монети будуть доступні з 17 серпня. Це срібна монету номіналом 10 гривень (тираж – 3 тисячі штук, орієнтовна вартість 1 846 гривень), півкілограмова срібна монета номіналом 50 гривень (тираж – 500 штук, вартість близько 20 тисяч гривень) та золота монета номіналом 250 гривень (приблизна ціна – 140 тисяч гривень).

Також Нацбанк випустить інвестиційну срібну монету номіналом 1 гривня (тираж – 15 тисяч штук), ціна якої з часом може лише зростати, оскільки її випуск буде лімітований.

Українська правда