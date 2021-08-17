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Blue Origin Безоса подала в суд на NASA

Вівторок, 17 серпня 2021, 10:15
 
reuters

Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд на Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору уряду США NASA у зв'язку з рішенням передати SpaceX Ілона Маска контракт на будівництво місячного модуля.

Джерело: ВВС

Дослівно Blue Origin: "Ми переконані, що проблеми, виявлені в цій закупівлі, та її результати повинні бути вирішені для відновлення справедливості, створення конкуренції та забезпечення безпечного повернення Америки на Місяць".

Деталі: Blue Origin звинуватила NASA в "незаконній і неналежній оцінці" її пропозицій під час проведення тендеру.

Компанія Безоса заявила, що з укладеною угодою існують "серйозні проблеми", і назвала її несправедливою.

Під час укладання угоди зі SpaceX у NASA повідомили, що поточний бюджет космічного агентства не дозволяє йому обрати дві компанії, адже Конгрес надав лише 850 млн доларів з передбачуваних 3,3 млрд для реалізації проєкту.

NASA має надати відповідь на судовий позов до 12 жовтня.

Тим часом у SpaceX поки не коментує позов.

Що передувало: Бізнесмен-мільярдер Джефф Безос запропонував покрити витрати NASA на суму до 2 мільярдів доларів в обмін на контракт для його компанії Blue Origin на виготовлення місячного посадкового модуля.

Уряд Сполучених Штатів відхилив пропозиції бізнесмена-мільярдера і засновника компанії Blue Origin Джеффа Безоса щодо виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць.

Передісторія:

Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса офіційно оскаржує контракт на 2,9 млрд дол на доставку людей на Місяць, який NASA уклала зі SpaceX Ілона Маска.

Компанія Blue Origin заявила в понеділок, що подала протест до Федерального урядового управління, звинувативши NASA в тому, що те в останню хвилину змінило пріоритети.

Керівник Blue Origin Сміт заявив, що в NASA узгоджували вартість контракту з SpaceX. За його словами, обговорень з іншими компаніями не було.

Американське космічне агентство NASA заявило про призупинення дії контракту вартістю 2,9 млрд дол на доставку людей на Місяць, укладеного зі SpaceX Ілона Маска.

Українська правда

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космічна галузь космос суд США

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