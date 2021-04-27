Компания Безоса оспаривает контракт NASA со SpaceX для доставки людей на Луну

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джефф Безос официально оспаривает контракт на 2,9 млрд долл на доставку людей на Луну, который NASA заключила со SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает Reuters.

"Компания Blue Origin заявила в понедельник, что подала протест в Федеральное правительственное управления, обвинив NASA в том, что то в последнюю минуту изменило приоритеты", - пишет агентство.

Отмечается, что NASA в начале апреля заключило со SpaceX контракт на строительство космического корабля для доставки астронавтов на Луну уже в 2024 году.

Проект направлен на возвращение людей на Луну впервые с 1972 года.

"NASA осуществило ошибочное приобретение программы Human Landing System и в последнюю минуту изменило приоритеты", - заявили в Blue Origin.

"Их решение устраняет возможности для конкуренции, значительно сужает базу поставок и не только задерживает, но и угрожает возвращению Америки на Луну. Поэтому мы подали протест", - добавили в компании.

Как пишет NYT, Blue Origin предлагала доставить людей на Луну за 6 млрд долл, а SpaceX просила 2,9 млрд долл.

В то же время руководитель Blue Origin Смит заявил, что в NASA согласовывали стоимость контракта с SpaceX. По его словам, обсуждений с другими компаниями не было.

"У нас не было возможности пересмотреть стоимость контракта. И это в корне несправедливо", - подчеркнул он.

Экономическая правда