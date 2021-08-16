У Мінекономіки передбачають падіння цін на соняшникову олію у серпні

фото: держпродспоживслужба

У Міністерстві економіки очікують на значне падіння цін на соняшникову олію "соціальних" сортів до кінця серпня.

Про це повідомляє відомство за підсумками наради з представниками олійного ринку і центральними органами виконавчої влади.

У липні внутрішній ринок із відставанням зреагував на світові тенденції. Індекс продовольчих цін FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН – ЕП) на олії наприкінці минулого місяця знизився на 10%.

Водночас ціна соняшникової олії в Україні залишалася стабільною та на 13 серпня знизилася лише на 1,3% у порівнянні з початком місяця.

"Мінекономіки усвідомлює, що індекс FAO потребує коригування, оскільки базується на п’яти олійних культурах і високу питому вагу там складає пальмова олія. Але попри це існують можливості для зниження вартості цього соціального для України продукту", – додали у відомстві.

Разом із ключовими гравцями ринку сторони домовилися про заходи, які дозволять здійснювати зважену цінову політику. За прогнозами виробників, це дозволить значно знизити вартість "соціальних" сортів олії до кінця серпня.

Нагадуємо:

Світові ціни на продовольчі товари у липні продовжили знижуватися другий місяць поспіль – вони зростали протягом року та сягнули найвищого за 10 років рівня у травні.

Рослинна олія здешевшала на 1,4% до п'ятимісячного мінімуму, адже зниження цін на соєву, ріпакову та соняшникову олію з надлишком компенсувало зростання цін на пальмову.

Економічна правда