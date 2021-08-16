Розпочалася підготовка до зведення Ямпільського мосту через Дністер до Молдови

фото: укравтодор

Укравтодор у рамках Великого будівництва планує звести Ямпільський міст через Дністер, що сполучатиме Україну з Молдовою – підрядники вже розпочали підготовчі роботи.

Про це повідомляє Укравтодор у Facebook.

Міст стане частиною транспортного коридору між двома країнами та продовженням автошляху Р-08 Немирів – Ямпіль. Зараз завершується ремонт 116 км цієї дороги у Вінницькій області, додали в агентстві.

Будівництво здійснюється за моделлю "design-build", коли підрядник займається і проєктуванням, і будівельними роботами. Наразі розпочато підготовчі роботи: зняття родючого шару ґрунту, вирубка порослі, влаштування майданчиків для техніки.

Підрядником обрано ТОВ "СП "Автострада". Роботи планують закінчити до кінця 2022 року.

Під'їздом до мосту з української сторони стане автошлях Т-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань. З іншої сторони він примкне до молдавської траси М2 Кишинів – Сорока.

Мостовий перехід передбачає будівництво 2-х підходів: 1,068 км з української сторони та 5 км з молдавської. Довжина мосту становить 641 м, естакади – 668 м.

В Укравтодорі зазначають, що в області є міст через Дністер у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський – Отач" та в на пункті пропуску "Бронниця – Унгурь". Проте на першому об’єкті дозволена маса транспортних засобів не перевищує 3,5 тонн, а на другому працює лише паромна переправа, яка "не відповідає вимогам часу і реальним потребам громадян".

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою дозволив сплачувати наперед за матеріали для робіт на трьох флагманських проєктах Великого будівництва: Запорізького, Кременчуцького та Ямпільського мостів.

Економічна правда