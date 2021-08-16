Мережі АЗС знизили ціни на бензин і дизпаливо після нових розрахунків Мінекономіки

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Середня ціна бензину А-95 по всій країні за вихідні 13-16 серпня знизилась на 4 коп/л та склала 30,22 грн/л, бензин А-92 подешевшав на 1 коп/л - до 29,32 грн/л, а дизпаливо - подешевшало на 17 коп/л (до 28,25 грн/л).

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Так, WOG знизив ціну на дизпаливо на 60 коп/л - до 28,64 грн/л.

Бензин А-95 на станціях мережі WOG подешевшав на 19 коп/л - до 31,67 грн/л.

"SOCAR знизив ціну бензинів на 19-21 коп/л, ціна дизпалива залишилася на рівні - 32,48 грн/л.

У мережі Shell "двійка" і "п'ятірка" подешевшали на 9 і 19 коп/л, до 30,80 і 31,67 грн/л відповідно, дизпаливо - на 55 коп/л, до 28,69 грн/л", - йдеться у повідомленні.

У таких мережах, як "БРСМ-Нафта", Автотранс, BVS і Motto паливо подешевшало у межах 8-70 коп/л.

Нагадаємо:

Середня вартість 1 літра бензинів становить 26,67 грн/л, 1 літра дизпалива - 21,64 грн/л, а гранична вартість бензину на середину серпня - 31,67 грн за літр, дизпалива - 28,64 грн за літр.

Порівняно з початком серпня серпня середня ціна на бензини знизилася на 19 копійок, на дизпаливо - на 60 копійок.

З урахуванням максимальної торговельної націнки гранична вартість бензину становить 31,67 грн/л, дизпалива - 28,64 грн/л.

Порівняно з початком серпня серпня середня ціна на бензини знизилася на 19 копійок, на дизпаливо - на 60 копійок.

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