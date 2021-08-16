У Києві тестують "швейцарську електричку" для поїздок в передмістя

олег васильєв

До Києва для випробувань доставили п'ятивагонний електропоїзд Stadler Flirt ЕПМ.

Про це повідомляє ЦТС.

Поїзд прибув з Білорусі, де був побудований на потужностях компанії "Штадлер Мінськ".

Склад тестуватимуть на одному з приміських напрямків Києва. Це пов'язано з реалізацією анонсованого раніше проєкту City Express.

Максимальна швидкість електропоїзда ЕПМ – 160 км/год. У поїзді 262 місця для сидіння 1-го і 2-го класу, також передбачені місця для проїзду пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

олег васильєв

Нагадуємо:

7 травня відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між "Укрзалізницею" і швейцарською компанією Stadler.

Передбачається, що співпраця зі Stadler також сприятиме реалізації проєкту приміського залізничного сполучення City Express, перший етап якого повинен бути втілений в Києві, Дніпрі та Харкові.

Stadler вивчає можливості локалізації виробництва на Київському електровагоноремонтному заводі та готова надати для тестування 1-2 електропоїзди.

"Укрзалізниця" планує оголосити тендер на закупівлю нових електричних поїздів для проєкту City Express.

Вимогою УЗ до виробників буде створення виробництва поїздів в Україні або хоча б локалізація значної частини.

Детальніше читайте за посиланням: Вивезти передмістя на нових сучасних електричках: що таке City Express і коли він запрацює в Києві