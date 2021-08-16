У Києві тестують "швейцарську електричку" для поїздок в передмістя
До Києва для випробувань доставили п'ятивагонний електропоїзд Stadler Flirt ЕПМ.
Про це повідомляє ЦТС.
Поїзд прибув з Білорусі, де був побудований на потужностях компанії "Штадлер Мінськ".
Склад тестуватимуть на одному з приміських напрямків Києва. Це пов'язано з реалізацією анонсованого раніше проєкту City Express.
Максимальна швидкість електропоїзда ЕПМ – 160 км/год. У поїзді 262 місця для сидіння 1-го і 2-го класу, також передбачені місця для проїзду пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.
Нагадуємо:
7 травня відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між "Укрзалізницею" і швейцарською компанією Stadler.
Передбачається, що співпраця зі Stadler також сприятиме реалізації проєкту приміського залізничного сполучення City Express, перший етап якого повинен бути втілений в Києві, Дніпрі та Харкові.
Stadler вивчає можливості локалізації виробництва на Київському електровагоноремонтному заводі та готова надати для тестування 1-2 електропоїзди.
"Укрзалізниця" планує оголосити тендер на закупівлю нових електричних поїздів для проєкту City Express.
Вимогою УЗ до виробників буде створення виробництва поїздів в Україні або хоча б локалізація значної частини.
Детальніше читайте за посиланням: Вивезти передмістя на нових сучасних електричках: що таке City Express і коли він запрацює в Києві
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