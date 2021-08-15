Техгігант IBM дозволить вакцинованим співробітникам повернутися в офіс з вересня

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Технологічна корпорація IBM дозволить своїм співробітникам у США з 7 вересня повернутися до офісів, проте йдеться лише про повністю вакцинованих/

Про це повідомляє Reuters.

Компанія відкриє офіси у тих штатах, де дозволяє епідеміологічна ситуація, але лише для вакцинованих працівників.

Водночас внаслідок поширення штаму Дельта Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) опублікував нові вказівки, згідно яких навіть повністю вакциновані особи повинні носити маски. Це змусило низку компаній відкласти повернення до офісів.

Так, Facebook відтермінував дату повернення свого офісу для всіх американських та деяких іноземних співробітників до січня 2022 року, а AT&T Inc заявила, що вимагатиме від працівників вакцинації перед входом на робоче місце.

Нагадуємо:

Компанія Apple відклала термін повернення до офісу своїх співробітників щонайменше до жовтня - на тлі нового спалаху захворюваності коронавірусом.

У компанії Google вирішили вимагати вакцинації проти коронавірусу від співробітників перед тим, як вивести їх на роботу в офіс.

Економічна правда