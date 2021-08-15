Всі розділи
Укр / Рус

Facebook вводить наскрізне шифрування для дзвінків через Messenger

Неділя, 15 серпня 2021, 12:50
 
unsplash

Компанія Facebook додає наскрізне шифрування для голосових і відеодзвінків у Messenger для підвищення конфіденційності розмов.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що Messenger отримав наскрізне шифрування текстових повідомлень у 2016 році, коли Facebook додав у свій додаток опцію "таємної розмови".

Тепер же цей режим також підтримує дзвінки. У Facebook кажуть, що додають цю функцію на тлі зростання інтересу до голосових і відеодзвінків (понад 150 мільйонів відеодзвінків на день).

"Тепер користувачі зможуть телефонувати у Messenger за допомогою голосових або відеодзвінків з увімкненим наскрізним шифруванням. Наскрізне шифрування - це додатковий рівень захисту ваших голосових і відеорозмов.

Це означає, що ніхто, включаючи Facebook, не може бачити або слухати те, що надіслано або сказано", - йдеться у блозі компанії.

Нагадаємо:

Дохід Facebook у 2 кварталі зріс на 56% у річному вимірі - це найшвидший приріст із 2016 року.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

соцмережі Facebook

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Instagram посилює заходи щодо захисту дітей і зробить їхні акаунти закритими 28 липня 2021, 15:40
Instagram запустив функцію перекладу тексту в сторіс 23 липня 2021, 14:10
Російський суд наклав чергові штрафи на Facebook і Telegram 22 липня 2021, 14:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!