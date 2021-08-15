Facebook вводить наскрізне шифрування для дзвінків через Messenger

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Компанія Facebook додає наскрізне шифрування для голосових і відеодзвінків у Messenger для підвищення конфіденційності розмов.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що Messenger отримав наскрізне шифрування текстових повідомлень у 2016 році, коли Facebook додав у свій додаток опцію "таємної розмови".

Тепер же цей режим також підтримує дзвінки. У Facebook кажуть, що додають цю функцію на тлі зростання інтересу до голосових і відеодзвінків (понад 150 мільйонів відеодзвінків на день).

"Тепер користувачі зможуть телефонувати у Messenger за допомогою голосових або відеодзвінків з увімкненим наскрізним шифруванням. Наскрізне шифрування - це додатковий рівень захисту ваших голосових і відеорозмов.

Це означає, що ніхто, включаючи Facebook, не може бачити або слухати те, що надіслано або сказано", - йдеться у блозі компанії.

Нагадаємо:

Дохід Facebook у 2 кварталі зріс на 56% у річному вимірі - це найшвидший приріст із 2016 року.

Економічна правда