Facebook прозвітував про найшвидший ріст доходів із 2016 року

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Дохід Facebook у 2 кварталі зріс на 56% у річному вимірі - це найшвидший приріст із 2016 року.

Про це повідомляє CNBC.

При цьому, чистий прибуток становив 19,9 млрд дол за перше півріччя і 10,4 млрд дол у 2 кварталі.

Зазначається, що прибуток у перерахунку на акцію становив 3,61 дол проти 3,03 дол, як очікували аналітики.

Виручка становила 29,08 млрд дол проти 27,89 млрд дол, як очікували аналітики.

Кількість щоденних активних користувачів зросла до 1,91 млрд.

При цьому, компанія заявила, що "загальні темпи зростання виручки в річному вимірі значно сповільняться на послідовній основі у міру того, як ми проходимо періоди все більш сильного зростання".

У компанії додали, що у другому кварталі було 3,51 млрд щомісячних користувачів у всьому сімействі додатків, в порівнянні з 3,45 млрд у першому кварталі.

Станом на закриття торгів у середу акції Facebook виросли на 37% з початку року.

За межами торгів в середу акції втратили до 5% у своїй вартості.

Нагадаємо:

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія дозволить усім штатним співробітникам працювати вдома, якщо їхню роботу можна виконувати віддалено.

Економічна правда