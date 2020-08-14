Баржа з кавунами-2020: Херсонські ягоди починають вантажити на Київ
15 серпня на вантажному причалі філії "Голопристанська" компанії "НІБУЛОН" розпочнеться завантаження несамохідного судна близько 300 тоннами херсонських кавунів, зібраних з полів місцевих господарств.
Про це повідомляє пресслужба компанії "Нібулон".
На Київщині кавуни вивантажать на перевантажувальному терміналі "НІБУЛОН" у Переяславі та доставлять до торгових мереж, а судно завантажать зерном.
Повідомляється, що ягоди з півдня України можна буде придбати в торгових точках мережі "Сільпо" "Fozzy Group".
Транспортування продукції водним транспортом значно зменшує їх втрати і допомагає в розширенні ринків збуту сезонної продукції. Крім того, доставка річкою знімає з автошляхів країни близько 15 вантажівок.
У пресслужбі зазначають, що для компанії такого роду перевезення є неприбутковими і скоріше соціальним проєктом, розрахованим на підтримку херсонських аграріїв, які вирощують плодово-овочеву продукцію.
Економічна правда
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