Баржа з кавунами-2020: Херсонські ягоди починають вантажити на Київ

15 серпня на вантажному причалі філії "Голопристанська" компанії "НІБУЛОН" розпочнеться завантаження несамохідного судна близько 300 тоннами херсонських кавунів, зібраних з полів місцевих господарств.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Нібулон".

На Київщині кавуни вивантажать на перевантажувальному терміналі "НІБУЛОН" у Переяславі та доставлять до торгових мереж, а судно завантажать зерном.

Повідомляється, що ягоди з півдня України можна буде придбати в торгових точках мережі "Сільпо" "Fozzy Group".

Транспортування продукції водним транспортом значно зменшує їх втрати і допомагає в розширенні ринків збуту сезонної продукції. Крім того, доставка річкою знімає з автошляхів країни близько 15 вантажівок.

У пресслужбі зазначають, що для компанії такого роду перевезення є неприбутковими і скоріше соціальним проєктом, розрахованим на підтримку херсонських аграріїв, які вирощують плодово-овочеву продукцію.

Економічна правда