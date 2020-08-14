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Баржа з кавунами-2020: Херсонські ягоди починають вантажити на Київ

П'ятниця, 14 серпня 2020, 18:30
 

15 серпня на вантажному причалі філії "Голопристанська" компанії "НІБУЛОН" розпочнеться завантаження несамохідного судна близько 300 тоннами херсонських кавунів, зібраних з полів місцевих господарств.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Нібулон".

На Київщині кавуни вивантажать на перевантажувальному терміналі "НІБУЛОН" у Переяславі та доставлять до торгових мереж, а судно завантажать зерном. 

Повідомляється, що ягоди з півдня України можна буде придбати в торгових точках мережі "Сільпо" "Fozzy Group".

Транспортування продукції водним транспортом значно зменшує їх втрати і допомагає в розширенні ринків збуту сезонної продукції. Крім того, доставка річкою знімає з автошляхів країни близько 15 вантажівок. 

У пресслужбі зазначають, що для компанії такого роду перевезення є неприбутковими і скоріше соціальним проєктом, розрахованим на підтримку херсонських аграріїв, які вирощують плодово-овочеву продукцію. 

Економічна правда

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