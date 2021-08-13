FlixBus відкрив ще один внутрішній маршрут Україною

фото: Flixbus

Найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus оголосив про новий автобусний маршрут Україною - N3350 Калуш-Одеса: маршрут пролягає від Калуша (Івано-Франківська область), через Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю та Умань до Одеси.

Про це повідомляє прес-служба компанії.



"Лінія нічна: до Одеси автобус прибуває зранку, а назад відправляється ввечері. Так, виїхавши о 16:45 з Калуша, о 17:20 автобус заїжджає до Франківська, о 19:50 до Тернополя, о 21:55 до Хмельницького, а о 8 ранку прибуває до Одеси.

Назад з Одеси відправлення о 20:00, до Тернополя автобус прибуває о 7 ранку, до Франківська - о 10:30, до Калуша - об 11:25", - розповіли у FlixBus.



"Ми прагнули запустити цю лінію перед Днем Незалежності, коли багато хто влаштовує собі довгі вихідні і захоче відпочити на морі", - заявив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман.

Повідомляється, що на новій лінії працюватимуть автобуси, які мають фірмове зелене брендування FlixBus. Кожен автобус має зручні сидіння з розширеним місцем для ніг, електричні розетки, безкоштовний Wi-Fi, туалет у салоні, кондиціонер та регулярну дезінфекцію салону.



У компанії додали, що це друга внутрішня лінія FlixBus в Україні. У травні цього року оператор оголосив про перший такий маршрут N3310 Затока-Ясіня, який поєднав Затоку і Одесу з Києвом, Львовом і Карпатами.



Нагадаємо:

Повідомлялось, що найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus відкриває нову міжнародну лінію з України - з Харкова до Варшави.

Економічна правда