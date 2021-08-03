FlixBus відкрив ще один міжнародний маршрут з України
Найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus відкриває нову міжнародну лінію з України - з Харкова до Варшави.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зазначається, що повний маршрут лінії: Харків - Полтава - Київ - Житомир - Новоград-Волинський - Рівне - Луцьк - Люблін - Варшава.
"Лінія відправлятиметься 2 рази на тиждень: у понеділок та п’ятницю з Харкова з відправленням о 22:25, та у середу та неділю з Варшави о 07:45. Перший рейс заплановано на 7 серпня з Києва у напрямку Варшави", - додали в FlixBus.
При цьому, з Харкова і Полтави автобуси FlixBus поїдуть вперше.
"Таким чином, європейський оператор перевезень наростив свою присутність у 24 містах України, на 9 маршрутах з брендованими автобусами", - резюмували у компанії.
Міжнародні лінії FlixBus в Україні:
- N3221 Харків-Варшава
- N3222 Київ-Варшава-Познань
- N3270 Київ-Львів-Прага-Плзень
- 3285 Львів-Будапешт
- 3231 Львів-Вроцлав
- 3241 Чернівці-Варшава
- 3232 Чернівці-Вроцлав
- N3277 Одеса-Прага-Плзень
Лінія FlixBus Україною:
- N3310 Затока-Ясіня
Нагадаємо:
Найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus оголосив про запуск трьох міжнародних ліній з України, починаючи з 20 липня: Київ-Прага-Плзень, Львів-Вроцлав та Львів-Будапешт.
Економічна правда
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