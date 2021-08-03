FlixBus відкрив ще один міжнародний маршрут з України

фото: FlixBus

Найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus відкриває нову міжнародну лінію з України - з Харкова до Варшави.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що повний маршрут лінії: Харків - Полтава - Київ - Житомир - Новоград-Волинський - Рівне - Луцьк - Люблін - Варшава.

"Лінія відправлятиметься 2 рази на тиждень: у понеділок та п’ятницю з Харкова з відправленням о 22:25, та у середу та неділю з Варшави о 07:45. Перший рейс заплановано на 7 серпня з Києва у напрямку Варшави", - додали в FlixBus.

При цьому, з Харкова і Полтави автобуси FlixBus поїдуть вперше.

"Таким чином, європейський оператор перевезень наростив свою присутність у 24 містах України, на 9 маршрутах з брендованими автобусами", - резюмували у компанії.



Міжнародні лінії FlixBus в Україні:

N3221 Харків-Варшава

N3222 Київ-Варшава-Познань

N3270 Київ-Львів-Прага-Плзень

3285 Львів-Будапешт

3231 Львів-Вроцлав

3241 Чернівці-Варшава

3232 Чернівці-Вроцлав

N3277 Одеса-Прага-Плзень



Лінія FlixBus Україною:

Лінія FlixBus Україною: N3310 Затока-Ясіня

Нагадаємо:

Найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus оголосив про запуск трьох міжнародних ліній з України, починаючи з 20 липня: Київ-Прага-Плзень, Львів-Вроцлав та Львів-Будапешт.

Економічна правда