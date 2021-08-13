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Україна створюватиме кліматичний фонд за підтримки Світового банку

П'ятниця, 13 серпня 2021, 15:26
 
unsplash

Україна та Світовий банк домовилися про співпрацю за проєктами щодо екополітики, зокрема СБ допомагатиме у створенні Українського кліматичного фонду.

Про це повідомляє Міндовкілля за підсумками онлайн-зустрічі з представниками СБ у справах країн Східної Європи.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський пояснив, що Фонд є новою фінансовою інституцією, яка співфінансуватиме програми з декарбонізації і модернізації. 

Серед виконаних Україною завдань щодо екологічної політики у відомстві відзвітували про запуск інвентаризації лісів, продаж 100% ділової деревини через відкриті аукціони та розроблену стратегію управління лісами до 2035 року.

У СБ зауважили, що напрямків співпраці може бути багато. Пріоритетними наразі є такі: кліматичні фінанси, лісове господарство, управління відходами, запобігання промисловому забрудненню та розвиток біорізноманіття.

Так, Україна разом із СБ готуватиме стратегію партнерства, яка складатиметься із коротко- та довгострокових проєктів на наступні 5 років за цими напрямками. Також сторони працюватимуть над розвитком та проведенням інституційної реформи лісового господарства. Крім того, Світовий банк допомагатиме Україні створити Український кліматичний фонд.

Сторони домовилися співпрацювати у підготовці аналітичного звіту про кліматичні цілі і розвиток економіки. Цей документ, кажуть у Міндовкілля, стане ґрунтовним дослідженням ефекту від впровадження кліматоохоронних заходів на економічний розвиток країн. 

Нагадуємо:

Міністерство захисту довкілля планує до 2060 року досягнути кліматичної нейтральності – зокрема, для цього створять Український кліматичний фонд.

Суть фонду полягає у тому, що у нього потраплятимуть усі екологічні податки, зокрема, податок на викиди двоокису вуглецю. Кошти, які надходитимуть у фонд, мають спрямовуватися виключно на природоохоронні заходи, в першу чергу на заходи з пом'якшення впливу на довкілля і декарбонізацію.

Економічна правда

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