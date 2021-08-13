Ставки за іпотекою на "вторинці" знизилися у ІІ кварталі – НБУ

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За даними Національного банку обсяги іпотечного кредитування продовжують зростати – у другому кварталі видано позик на 2,3 млрд грн, за цей період ставки на вторинному ринку знизилися на 0,7 в.п.

Про це повідомляє пресслужба НБУ за результатами опитування банків.

У червні банки видали 955 іпотечних кредитів на загальну суму 774.6 млн грн. Загалом за ІІ квартал видано 2839 позик майже на 2,3 млрд грн, за перше півріччя – 4652 кредити на загальну суму понад 3.6 млрд грн.

Порівняно з першим півріччям минулого року обсяги нового іпотечного кредитування зросли в 2,5 раза за кількістю договорів та в 3,4 раза у грошовому вимірі. Водночас важливо врахувати, що торік цей період відповідав суворим карантинним обмеженням у країні.

Кредити на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості ще більше посилили свою перевагу: у червні їх частка перевищила 90% від усіх наданих іпотечних кредитів. Це стосується як кількості договорів, так грошового виміру.

Середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту становила в червні 17.3% на первинному і 13.2% – на вторинному ринку. За другий квартал ставки знизилися відповідно на 0.1 в. п. та на 0.7 в. п.

Ринок іпотечного кредитування залишається дуже концентрованим: п’ять найактивніших банків уклали 90% нових угод.

Нагадуємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що планується випуск держоблігацій у розмірі 20 млрд грн для фінансування іпотечних програм.

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Економічна правда