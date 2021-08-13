У зерновій держкорпорації кажуть, що працюють у штатному режимі

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У "Державній продовольчо-зерновій корпорації України" заявили, що після затримання керівника держкомпанії усі підрозділи працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє прес-служба ДПЗКУ у Facebook.

"АТ "ДПЗКУ" виконує всі зобов’язання за укладеними договорами та перед контрагентами. Обов’язки голови правління виконує заступник голови правління Волосянко М.І", - йдеться у повідомленні.

У держкорпорації додали, що керівництво компанії максимально зацікавлене в об’єктивності розслідування і всіляко сприяє роботі працівників правоохоронних органів.

Нагадаємо:

Нацполіція затримала керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" при спробі втечі з України.

За даними з відкритих джерел ДПЗКУ очолює Андрій Власенко. За даними УП, затримали саме його.

Слідчі Нацпполції встановили, що службові особи ДПЗКУ вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати. Сума збитків, завдана держкомпанії, - понад 57 млн доларів.

Економічна правда