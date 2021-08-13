ДТЕК нарощує монополію – хоче придбати Кіровоградобленерго у росіян

ДТЕК Ріната Ахметова хоче придбати ПрАТ "Кіровоградобленерго", в Антимонопольному комітеті розпочато відповідну справу.

Про це відомо з повідомлення Комітету.

Так, розпочато справу про концентрацію у вигляді придбання ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" акцій ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Згідно Youcontrol кінцевими бенефіціарами "Кіровоградобленерго" є Валтс Вігантс (Латвія), Марина Ярославська (Німеччина) та Віліс Дамбінс (Латвія). Усі троє є бенефіціарами групи VS Energy.

За даними ЕП, реальними власниками групи VS Energy були росіяни Євген Гінер, Михайло Воєводін і Олександр Бабаков. У лютому голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив, що Воєводін викупив частки Гінера та Бабакова й став одноосібним акціонером групи.

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Нагадуємо:

Очільник Нацкомісії з регулювання енергетики та компослуг Валерій Тарасюк розповів, що між собою у комісії вважають ДТЕК Ріната Ахметова монополістом через надмірний вплив на ринок.

Антимонопольний комітет на засіданні 25 квітня 2019 року надав дозвіл компанії ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" на придбання у групи російських бізнесменів "VS Energy" акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго" у розмірі, що забезпечує контроль понад 50% в обох підприємствах.

Раніше ЕП писала, що група ДТЕК повернулася на ринок M&A, а найближчим об'єктом її поглинання є "Кіровоградобленерго" з російської групи "Лужники" Михайла Воєводіна.

Економічна правда