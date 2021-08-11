Офіс генпрокурора відпустив Рудьковського на лікування у Відень – він опинився у Монако

Микола Рудьковський zn.ua

Офіс генерального прокурора дозволив підозрюваному у справі про викраденні Олега Семінського, ексміністру транспорту Миколі Рудьковському, з 4 серпня проходити медичне обстеження у Відні, Австрія – 11 серпня з’явилася інформація про його перебування у Монако.

Про це ЕП повідомив один із обізнаних співрозмовників у справі, відповідь ОГП на клопотання Рудьковського у розпорядженні редакції, екснардеп Сергій Лещенко у Telegram.

Згідно відповіді Офісу генпрокурора на клопотання Рудьковського "сторона обвинувачення не заперечує проти проходження у період з 03.08.2021 по 21.08.2021 на території м. Відень, Австрія, обстеження і лікування відповідно до поставленого діагнозу".

У зв’язку з цим ОГП видало дозвіл Рудьковському на виїзд виключно до Відня і виключно з метою отримання медичної допомоги.

Крім того, у разі порушення умов, сторона обвинувачення матиме підстави для клопотання щодо зміни запобіжного заходу, додали у прокуратурі.

Однак, за даними співрозмовника, Рудьковський наразі знаходиться у Монако. Згодом екснардеп Сергій Лещенко також опублікував інформацію про перебування там обвинуваченого з посиланням на одного з депутатів.

Рудьковський у готелі Monte Carlo Bay фото надано джерелом еп, логотип готелю додано еп

На фото можна роздивитися логотип M-C на підлозі, який відповідає логотипу готеля Monte Carlo Bay.

ЕП наразі не отримала коментаря Офісу генпрокурора.

Нагадуємо:

У липні Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід ексміністру транспорту Миколі Рудьковському з тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Ексміністр транспорту та зв’язку Микола Рудьковський повернувся до України, де йому в аеропорту вручили підозру в резонансному викраденні керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який тепер є народним депутатом від "Слуги народу".

25 лютого СБУ та ОГП розкрили резонансне викрадення у 2012 році Семінського.

Згідно з повідомленням, замовником викрадення є колишній бізнес-партнер Семінського, народний депутат кількох скликань, який в минулому обіймав посаду міністра транспорту та зв’язку. За даними УП, йдеться про Миколу Рудьковського.

Економічна правда