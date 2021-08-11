Офіс генпрокурора відпустив Рудьковського на лікування у Відень – він опинився у Монако
Офіс генерального прокурора дозволив підозрюваному у справі про викраденні Олега Семінського, ексміністру транспорту Миколі Рудьковському, з 4 серпня проходити медичне обстеження у Відні, Австрія – 11 серпня з’явилася інформація про його перебування у Монако.
Про це ЕП повідомив один із обізнаних співрозмовників у справі, відповідь ОГП на клопотання Рудьковського у розпорядженні редакції, екснардеп Сергій Лещенко у Telegram.
Згідно відповіді Офісу генпрокурора на клопотання Рудьковського "сторона обвинувачення не заперечує проти проходження у період з 03.08.2021 по 21.08.2021 на території м. Відень, Австрія, обстеження і лікування відповідно до поставленого діагнозу".
У зв’язку з цим ОГП видало дозвіл Рудьковському на виїзд виключно до Відня і виключно з метою отримання медичної допомоги.
Крім того, у разі порушення умов, сторона обвинувачення матиме підстави для клопотання щодо зміни запобіжного заходу, додали у прокуратурі.
Однак, за даними співрозмовника, Рудьковський наразі знаходиться у Монако. Згодом екснардеп Сергій Лещенко також опублікував інформацію про перебування там обвинуваченого з посиланням на одного з депутатів.
На фото можна роздивитися логотип M-C на підлозі, який відповідає логотипу готеля Monte Carlo Bay.
ЕП наразі не отримала коментаря Офісу генпрокурора.
Нагадуємо:
У липні Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід ексміністру транспорту Миколі Рудьковському з тримання під вартою на нічний домашній арешт.
Ексміністр транспорту та зв’язку Микола Рудьковський повернувся до України, де йому в аеропорту вручили підозру в резонансному викраденні керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який тепер є народним депутатом від "Слуги народу".
25 лютого СБУ та ОГП розкрили резонансне викрадення у 2012 році Семінського.
Згідно з повідомленням, замовником викрадення є колишній бізнес-партнер Семінського, народний депутат кількох скликань, який в минулому обіймав посаду міністра транспорту та зв’язку. За даними УП, йдеться про Миколу Рудьковського.
Економічна правда
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