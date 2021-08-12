Забудовників дач для перенесення Русанівських садів оштрафували на 1,7 мільйона

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Антимонопольний комітет сумарно оштрафував на 1,7 млн грн три компанії за змову під час торгів щодо будівництва дач для людей, виселених з Русанівських та Воскресенських садів через будівництво Подільського мосту.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Йдеться про компанії ТОВ "Керуюча Компанія "Приват", ТОВ "МИРБО ЛТД" і ТОВ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРДОРБУД". Комітет встановив змову під час їхньої участі у публічних закупівлях.

Так, у 2019 році комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" проводились відкриті торги на забудову дач для перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вул. Радистів (район у Деснянському районі Києва, знаходиться далі станції метро Лісова).

В АМКУ зазначають, що очікувана вартість закупівлі становила понад 219 млн грн. Внаслідок встановленої змови конкуренцію під час торгів між ними було усунуто. Через порушення закону про захист економічної конкуренції на три компанії накладено сумарний штраф у 1,66 млн грн. Крім того, їм заборонено брати участь у публічних закупівлях протягом 3 років.

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Нагадуємо:

Перша черга запуску автомобільного руху Подільським мостовим переходом на лівому березі Дніпра буде здійснена на перетині штучного насипу та двосмугової вулиці Центральної Садової на Русанівських Садах.

Економічна правда