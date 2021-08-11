Мобільний зв’язок за паспортом: законопроєкт винесли на обговорення

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Проєкт змін до закону "Про електронні комунікації" щодо примусової реєстрації абонентів мобільного зв’язку опублікували для обговорення – зокрема, так хочуть боротися з "сірим імпортом".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Комітету з питань цифрової трансформації Верховної Ради.

Автори законопроєкту переконані, що стрімкий розвиток цифрової економіки та ідентифікація абонентів є важливими для ефективної системи захисту персональних даних користувачів.

Через популярність Інтернет-банкінгу, онлайн-замовлень товарів та послуг зростають ризики шахрайства, кажуть у Комітеті.

"Внаслідок викрадення телефонів, у пам'ять яких були внесені персональні дані, виникають прикрі ситуації з банківськими рахунками", – зазначають у Раді.

Боротися з цим парламентарі хочуть боротися обов’язковою реєстрацією абонентів.

Якщо приймуть цей законопроєкт, кожен, хто користується мобільним телефоном повинен буде пройти ідентифікацію шляхом укладення відповідного договору. Тим, хто цього не зробить, мобільні оператори з 1 січня 2025 року перестануть надавати послуги – тобто, відключать.

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Нагадуємо:

У 2019 році міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що законопроект №1083 "Про електронні комунікації", який передбачав реєстрацію мобільних абонентів і блокування "сірих" телефонів, кардинально перероблять, а цих норм у ньому не буде.

Економічна правда





