Український стартап People.ai став "єдинорогом": капіталізація перевищила мільярд доларів

Олег Рогінський ucluster.org

Український стартап People.ai, CRM-платформа зі штучним інтелектом, став "єдинорогом" – він досягнув оцінки ринкової вартості в 1,1 млрд дол завдяки отриманню нового раунду фінансування від еміратської Mubadala Investment Company та американського фонду Akkadian Venture.

Про це засновник Олег Рогінський розповів у коментарі ЕП, Bloomberg.

People.ai засновано 34-річним серійним підприємцем родом з Дніпра Олегом Рогінським. Мільярдна капіталізація стартапу стала можливою завдяки отриманню нового раунду фінансування (Series D) у 100 млн дол від еміратської державної холдингової Mubadala Investment Company та американського венчурного фонду Akkadian Venture.

Стартап позиціонується як AI (штучний інтелект) сервіс, який збирає і аналізує дані, які генерують менеджери з продажів, щоб давати їм рекомендації і, в підсумку, допомагати закривати угоди швидше і ефективніше.

Наприклад, програмне забезпечення People.ai може записувати та аналізувати календарі та телефонні дзвінки співробітників, чим допомагає компаніям визначити, наприклад, найкращу кількість клієнтів для одного продавця.

В стартапі працює 240 осіб, 40 з них - в київському офісі. За допомогою сервісу було закрито угод на 100 млрд дол, а серед клієнтів є такі компанії, як Red Hat, Lyft, Zoom, Dropbox, Zendesk, New Relic, Splunk.

В коментарі ЕП Олег Рогінський розповів, що 100 млн дол інвестицій будуть витрачені на розвиток продукту. Зокрема – нового безкоштовного продукту для полегшення роботи з Salesforce і на відкриття нових офісів. Salesforce — це компанія, платформа якої дозволяє бізнесу створювати та розгортати індивідуальні програмні рішення, автоматизовувати процеси та інтегруватися із зовнішніми додатками.

"Оцінка в 1,1 млрд — це не мета, це ключовий момент на шляху до побудови компанії, яка за допомогою штучного інтелекту значно поліпшить продуктивність співробітників компаній-клієнтів, починаючи з sales, marketing, customer success, etc. і потім інших функцій", — підсумував український підприємець.

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