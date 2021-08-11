Міністр економіки виступає за розкриття персональних даних зі сплати податків
Перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко підтримує розкриття персональних даних зі сплати податків.
Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"У нас відбулася децентралізація, сформувалося 1,4 тис громад. І це опорні суб'єкти для трансформації соціального договору. Ось я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Це точно спрацює", - заявив міністр.
"Коли суспільство побачить, хто скільки платить податків, відбудеться зміна парадигми", - додав він.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів розробляє законопроєкт, який надасть Державній податковій службі право запитувати в українців походження грошей на придбання цінних активів і, у разі, якщо громадянин не зможе його пояснити, – заплатити податки.
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