Заволодіння зерном на 15 мільйонів: екскерівнику філії ДПЗКУ обрали запобіжний захід

фото: сап

Вищий антикорупційний суд 29 липня обрав запобіжний захід екскерівнику філії АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Партизанський елеватор", підозрюваного у незаконному заволодінні зерном на суму понад 14,7 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба САП у Telegram.

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,758 млн гривень.

Строк дії запобіжного заходу - до 27 вересня 2021 року.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків.

"У листопаді - грудні 2019 року вказана особа, перебуваючи на посаді директора філії АТ "ДПЗКУ", реалізувала зерно, що знаходилось на балансі державної корпорації, приватному підприємству.

Проте в ході досудового розслідування було встановлено, що відвантаження понад 3 тис тон зерна відбулось без дозволу власника, а отримані внаслідок незаконних операцій кошти були привласнені посадовцем", - йдеться у повідомленні.

У САП нагадали, що 28 липня 2021 року детективами НАБУ і прокурорами САП повідомлено про підозру колишньому посадовцю. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

Служба безпеки України спільно з НАБУ і САП викрили корупційну схему в АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - колишній директор філії держпідприємства підозрюється у розтраті майже 15 млн бюджетних гривень.

Економічна правда