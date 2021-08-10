Банки рекордно збільшили кредитування бізнесу у ІІ кварталі – НБУ

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Банківський сектор у ІІ кварталі активізував кредитування, зокрема в корпоративному, іпотечному та споживчому сегментах, а також понад удвічі збільшив прибуток у річному вимірі.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку.

Зростання чистих гривневих кредитних портфелів у корпоративному сегменті значно прискорилося ̶ до 14.9% у ІІ кварталі проти 5.3% у попередньому кварталі. В річному обчисленні приріст сягнув 8-річного максимуму – майже 30%.

Темпи зростання споживчих кредитів повертаються до докризового рівня. Обсяги чистих гривневих кредитів фізичним особам зросли на 8.7% за квартал та на 23.8% у річному вимірі. Іпотечні кредити зросли на 16% за квартал та 41.7% – за рік.

Частка непрацюючих кредитів за квартал знизилася на 2.8 в. п. до 37.2% завдяки прискоренню кредитування та списанню непрацюючих активів.

У ІІ кварталі тривав також приріст депозитів населення у гривні – на 5.5% (18.0% р/р) за рахунок коштів на вимогу, строкові гривневі депозити майже не зростали. Кошти бізнес-клієнтів у гривні зросли на 4.8% за квартал та на 34.9% р/р.

Унаслідок прискореного зростання гривневої складової ресурсної бази рівень доларизації коштів клієнтів знизився за квартал на 1.7 в. п. до 36.7%.

Прибуток банківського сектору за ІІ квартал становив 19.1 млрд грн і був у 2.5 раза більшим, ніж у відповідному періоді торік. Рентабельність капіталу зросла до 29% з 23% у річному вимірі. Причина полягає у скороченні відрахувань до резервів та швидкому зростанні операційних доходів.

Чисті процентний та комісійний доходи на фоні кризового ІІ кварталу 2020 року зростали темпами близько 40% р/р завдяки здешевленню вартості ресурсів, відновленню споживчого кредитування та зростанню обсягів безготівкових операцій із населенням.

Нагадуємо:

Державний Приватбанк знову очолив перелік банків за чистим прибутком з показником у 11,6 млрд грн за першу половину 2021 року, найбільш збитковим виявився Правекс Банк зі значенням у –91,4 млн грн.

Економічна правда