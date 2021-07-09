НБУ встановив тариф на реєстрацію колекторів

НБУ встановив тариф для компаній, які не є фінансовими установами та подають заяву для реєстрації як колекторської компанії - тариф становитиме 24 тис грн.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Зміни до ЗУ "Про споживче кредитування" передбачають, що для реєстрації колекторської компанії потрібно подати, зокрема, й документ, що підтверджує внесення плати за розгляд пакета документів.

Тому Національний банк як регулятор колекторських компаній запроваджує нову банківську послугу щодо реєстрації колекторських компаній зі встановленням відповідного тарифу на неї", - пояснили в НБУ.

Відповідні норми містить постанова правління НБУ від 8 липня 2021 року.

Рішення про перегляд тарифів розпочне діяти з 14 липня 2021 року.