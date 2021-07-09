НБУ встановив тариф на реєстрацію колекторів
НБУ встановив тариф для компаній, які не є фінансовими установами та подають заяву для реєстрації як колекторської компанії - тариф становитиме 24 тис грн.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
"Зміни до ЗУ "Про споживче кредитування" передбачають, що для реєстрації колекторської компанії потрібно подати, зокрема, й документ, що підтверджує внесення плати за розгляд пакета документів.
Тому Національний банк як регулятор колекторських компаній запроваджує нову банківську послугу щодо реєстрації колекторських компаній зі встановленням відповідного тарифу на неї", - пояснили в НБУ.
Відповідні норми містить постанова правління НБУ від 8 липня 2021 року.
Рішення про перегляд тарифів розпочне діяти з 14 липня 2021 року.
Оновлені реквізити рахунків для оплати відповідних послуг у сфері реєстрації та ліцензування будуть розміщені на спеціальній веб-сторінці НБУ.
Нагадуємо:
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4241, що, зокрема, заборонить колекторським компаніям вдаватися до шантажу боржників.
Президент Володимир Зеленський підписав закон №1349-ІХ, яким зокрема посилюється захист боржників від шантажу з боку колекторів.
Економічна правда
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