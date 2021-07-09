Київрада звернулась до уряду та ДАБІ аби не допустити введення "будинка-монстра" в експлуатацію 

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Київська міська рада звернулась до Кабінету Міністрів та Державної архітектурно-будівельної інспекції з метою унеможливити введення в експлуатацію "будинка-монстра" на Подолі.

Про це повідомляє пресслужба КМР.

На засіданні 8 липня рішення підтримали 76 депутатів. За словами заступника міського голови та секретаря КМР Володимира Бондаренка, нинішній проєкт будівництва негативно впливає на будинок, який є невід‘ємною частиною ландшафтну Подолу як історичного центру.

"Земельна ділянка розташована в Центральному історичному ареалі міста, в археологічній та архітектурній зонах. Наша позиція незмінна – поверховість цього будинку має бути приведена до первинних показників", – підкреслив Бондаренко.

Відтак, міськрада звернулася до КМУ та ДАБІ аби не допустити введення будівлі в експлуатацію.

Нагадуємо:

Всупереч рішенню Касаційного адмінсуду влада у столиці вважає за неможливе ввести в експлуатацію 12-поверховий "будинок-монстр" на Подолі.

Верховний Cуд частково задовольнив позов девелопера ЖК "Поділ Престиж" і зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) видати сертифікат готовності для київського ЖК "Поділ Престиж", відомого як "будинок-монстр".

У 2012 році ТОВ "Пателі Лізинг" отримало дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак, у подальшому фірма побудувала 12-поверхову будівлю (ЖК "Подол Престиж"), яку охрестили "будинок-монстр на Подолі".

У листопаді 2019 року Госпсуд Києва зобов’язав фірму знести чотири поверхи вище восьмого поверху будинку (9-12 поверхи), адже вони не були передбачені проектом і є самочинно збудованими.

Економічна правда





