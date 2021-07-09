У Міндовкілля планують залучити інвесторів до проєктів з переробки відходів

Роман Абрамовський фото: ЕП

Міндовкілля планує залучити інвесторів до проєктів з переробки відходів: області самі визначатимуть, де розташовуватимуться сміттєпереробні потужності, а в інвесторів буде вся необхідна інформація, щоб долучитися до управління відходами.

Про це заявив міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський у Вільнюсі на сесії "Бізнес-середовище та інвестиційний клімат" IV Конференції з питань реформ в Україні, передає "Укрінформ".

"Щоб зробити сферу управління відходами в Україні інвестиційно привабливою, нашій державі потрібно імплементувати вимоги Директиви 2008/98/ЄС в національне законодавство.

Законопроєкт № 2207-1д направлений на ці цілі. Сподіваюся, що у вересні він буде схвалений Верховною Радою України", - сказав міністр.

За його словами, законопроєкт юридично закріпить статус регіональних планів управління відходами, у яких кожна область визначить місця розташування необхідних сміттєпереробних потужностей.

"Інвестор чітко зможе розуміти, де і в якому місці є потреби на переробну потужність, скільки відходів утворюється та які плани у місцевих громад.

Фактично, це будуть інвест-кейси з прорахунком щорічного обсягу доставки відходів та гарантією щодо сплати за послугу з їх оброблення", - додав він.

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