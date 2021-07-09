Обсяг наданої іпотеки збільшився у 2,5 раза з минулого року – НБУ

Від початку року обсяг наданих іпотечних кредитів у грошовому вимірі становив 2,8 млрд грн, що втричі більше за показники 5 місяців минулоріч, кількість договорів зросла у 2,5 раза.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку за підсумками щомісячного опитування.

Як повідомили українські банки, у травні 2021 року вони видали 843 іпотечні кредити на загальну суму 666,9 млн грн.

Загалом за перші п’ять місяців року банки видали 3651 іпотечний кредит на суму понад 2,8 млрд грн. У порівнянні з відповідним періодом торік нове іпотечне кредитування зросло у 2,5 рази за кількістю договорів та понад як втричі у грошовому вимірі.

Водночас, під час порівняння важливо пам’ятати, що з березня 2020 року економічна активність в Україні скоротилася внаслідок жорстких карантинних обмежень.

Кредити на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості залишаються драйвером ринку: їхня частка в травні становила 89% від кількості та 87% від обсягу всіх виданих іпотечних кредитів.

Середній розмір кредиту на купівлю житла в травні зберігся на рівні 791 тис. грн. Водночас середній розмір нового іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості в звітному місяці знизився до 878 тис. грн проти 925 тис. грн у квітні, вторинної – навпаки зріс до 780 тис. грн із 771 тис. грн.

Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. П’ять найактивніших банків уклали понад 90% нових угод.

У травні середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту знизилася в обох сегментах: на первинному ринку – до 15,7% з 17,4% у квітні, на вторинному – до 13,4% із 13,5%.

Таке зниження вартості кредитів на первинному ринку в НБУ пояснюють зменшенням частки в нових видачах на ринку одного з активних у іпотечному кредитуванні банків, який пропонує позичальникам порівняно високу ефективну відсоткову ставку.

Нагадуємо:

Українські банки повідомили, що протягом січня-квітня видали 2808 іпотечних кредитів сумою у 2,2 млрд грн – кількість у річному вимірі зросла вдвічі, зросла іпотека на первинному ринку.

Економічна правда