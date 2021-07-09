Компанія Microsoft виплатить співробітникам по 1,5 тисячі доларів бонусів за роботу під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що на ці виплати Microsoft витратить близько 200 млн доларів.

Бонуси будуть виплачуватися у липні або в серпні. На них зможуть претендувати як співробітники зі США, так і з інших регіонів, які почали працювати в Microsoft до 31 березня 2021 року.

"Цей крок є частиною зусиль технологічних компаній, які прагнуть утримати людей в штаті і стримати тренд масових звільнень з компаній (Great Resignation) на тлі повернення в офіси після пандемії", - пише видання.

У Microsoft додали, що виплати не отримають співробітники дочірніх компаній - GitHub, LinkedIn і Zenimax, а також співробітники рівня віце-президентів компанії.

Нагадаємо:

Раніше акції Microsoft зросли на 1,2% на Нью-Йоркській біржі, завдяки чому її ринкова вартість перевищила 2 трильйони доларів, наразі серед публічних компаній таку капіталізацію має лише Apple.

Економічна правда