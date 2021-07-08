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Більшість американських штатів подали позов проти Google

Четвер, 8 липня 2021, 09:25

Група з 36 штатів і округу Колумбія подала в середу проти Google позов через порушення антимонопольного законодавства магазином мобільних додатків.

Джерело: The New York Times

Деталі: Цей позов є четвертим проти Google із жовтня.

Зокрема, розробники мобільних додатків зазнали проблем із тим, що Google змушує їх використовувати власну систему для деяких платежів усередині програми.

Ця система стягує 30-відсоткову комісію при здійсненні багатьох транзакцій, що, за словами розробників, змушує завищувати ціни за свої послуги.

Нагадаємо: Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штрафрозміром у мільйон гривень на українську філію Google, ТОВ "Гугл", за неподання інформації у розслідуванні.

Українська правда

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Google США

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