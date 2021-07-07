У Мінекономіки розповіли, у яких сферах найчастіше платять в "конвертах"
Перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко заявив, що найчастіше заробітну плату в "конвертах" платять у сільському господарстві та будівництві.
Про це він сказав на прес-конференції у межах форуму "Україна 30. Міжнародна політика", передає "Укрінформ".
"Відповідаючи на запитання, в яких галузях найчастіше платять заробітну плату у "конвертах", Любченко в першу чергу назвав сільське господарство та будівництво", - йдеться у повідомленні.
За словами Любченка, з 1 січня 2016 року, коли в Україні змінилась ставка ЄСВ, очікувалося, що економіка вийде з тіні, і всі будуть платити "білу зарплатню", однак цього не сталося.
"На жаль, робочі місця не вийшли з тіні", - зазначив міністр.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.
За перші 2 дні інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявили 240 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.
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