"Гарний приклад боротьби з корупцією": Блінкен похвалив цифровізацію в Україні

пресслужба мінцифри

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав співпрацю USAID із Міністерством цифрової трансформації "гарним прикладом боротьби з корупцією", а це є одним з найважливіших питань співпраці США та України.

Про це Блінкен розповів на конференції Ukraine Reform Conference у Вільнюсі, повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Уже цифровізували 31 послугу. Це реєстрація бізнесу, видання дозволів на будівництво тощо. Також цифровізація дає змогу оприлюднити нові дані, щоб їх можна було аналізувати, й знаходити нові схеми зловживань. І запобігати їм", — зазначив Блінкен.

Президент України Володимир Зеленський повторив, що цифровізація є одним з основних векторів розвитку української економіки впродовж наступних років.

"Подолання корупції, цифровізація послуг та нові реформи, які зроблять життя українців зручним, — усе це має стати головними цілями України", – додав він.

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Фінансову звітність компаній оприлюднили на Єдиному порталі відкритих даних – у відкритому доступі тепер можна переглянути розмір сплачених податків та доходи підприємств.

Економічна правда