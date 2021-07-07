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НБУ почув нарікання і покращить дизайн монет 1 та 2 гривні

Середа, 7 липня 2021, 16:45
 

Національний банк планує змінити дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні, аби вони стали більш зручними у використанні.

Джерело: заступник голови НБУ Олексій Шабан, якого цитує Укрінформ   

Пряма мова Шабана: "Поки ми не розглядаємо оптимізацію банкнотно-монетного ряду.

Однак ми почули нарікання українців на якість монет 1 та 2 гривні і наразі працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для людей з вадами зору та похилого віку".

Передісторія:

З квітня 2018 року Національний банк ввів в обіг нові монети номіналом 1 та 2 гривні.

Українська правда

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НБУ гривня монетарна база

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