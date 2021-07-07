Суд визнав банкрутом "Богдан Моторс" Гладковського

6 липня Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" і відкрив ліквідаційну процедуру.

Про це повідомляє finbalance з посиланням на повідомлення суду у справі №904/6691/20.

Також, 20 квітня суд затвердив реєстр вимог кредиторів компанії на 6,7 млрд грн, зокрема вимоги Укрексімбанку на 1,64 млрд грн, UniCredit Bank AG на 1,78 млрд грн, "Міжнародного інвестиційного банку" на 181,6 млн грн, "Саревін Інвестментс ЛТД" на 2,35 млрд грн та інші.

Крім того, видання вказує на зв’язок кредиторів із акціонерами "Богдан Моторс". Наприклад, Гладковський-старший та його син Ігор є міноритарними акціонерами "Міжнародного інвестиційного банку" (мажоритарій - П. Порошенко).

Ініціювало процедуру банкрутства ТОВ "Фінансова компанія "Фінворк".

ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" входить у корпорацію "Богдан" Олега Гладковського.

Нагадуємо:

Автокомпанія "Богдан Моторс", що належить екс-заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському в 2020 році, за попередніми даними, отримала 3 мільярдів 383,5 мільйонів збитку.

Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко.

Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.

У липні 2019 року повідомлялось, що Олег Гладковський повернувся на роботу керівника корпорації "Богдан".

Раніше Госпсуд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про банкрутство автокомпанії "Богдан Моторс.