Суд відкрив провадження щодо банкрутства компанії Гладковського

Госпсуд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі щодо банкрутства автокомпанії "Богдан Моторс", що належить ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.

Про це повідомляє Finbalance.

Ініціювало процедуру ТОВ "Фінансова компанія "Фінворк".

ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" входить у корпорацію "Богдан" Олега Гладковського.

У листопаді Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом іншу пов’язану з "Богданом" компанію - ТОВ "Мегатерм" (раніше називалося ТОВ "Мега Авто Логістик").

Нагадаємо:

Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО.

У липні 2019 року повідомлялось, що Олег Гладковський повернувся на роботу керівника корпорації "Богдан".

Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.

За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.

Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".