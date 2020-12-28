Суд відкрив провадження щодо банкрутства компанії Гладковського
Госпсуд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі щодо банкрутства автокомпанії "Богдан Моторс", що належить ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.
Про це повідомляє Finbalance.
Ініціювало процедуру ТОВ "Фінансова компанія "Фінворк".
ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" входить у корпорацію "Богдан" Олега Гладковського.
У листопаді Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом іншу пов’язану з "Богданом" компанію - ТОВ "Мегатерм" (раніше називалося ТОВ "Мега Авто Логістик").
Нагадаємо:
Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО.
У липні 2019 року повідомлялось, що Олег Гладковський повернувся на роботу керівника корпорації "Богдан".
Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.
За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".
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