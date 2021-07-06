Україна співпрацюватиме з Китаєм щодо будівництва інфраструктури – угода

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Україна та Китай 30 червня підписали міжурядову угоду щодо співпраці у галузі будівництва інфраструктури та реалізації спільних проєктів.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

Угоду підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та Міністр комерції КНР Ван Веньтао. Вона передбачає розширення співробітництва з метою реалізації спільних проєктів у галузі будівництва інфраструктури.

Серед пріоритетів – залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та муніципальне інженерне будівництво. Згідно з угодою сторони заохочують компанії обох країн до співпраці в галузі інфраструктури, сприяють встановленню більш тісних економічних зв'язків та надаватимуть необхідну допомогу і супровід в реалізації спільних проєктів.

Угода передбачає залучення коштів на пільгових умовах від уряду Китаю, необхідних для реалізації інфраструктурних проєктів. У результаті спільних консультацій сторони затвердять потенційні проєкти співпраці, що підтримуватимуться коштами КНР.

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Економічна правда