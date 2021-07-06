Україна співпрацюватиме з Китаєм щодо будівництва інфраструктури – угода
Україна та Китай 30 червня підписали міжурядову угоду щодо співпраці у галузі будівництва інфраструктури та реалізації спільних проєктів.
Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.
Угоду підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та Міністр комерції КНР Ван Веньтао. Вона передбачає розширення співробітництва з метою реалізації спільних проєктів у галузі будівництва інфраструктури.
Серед пріоритетів – залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та муніципальне інженерне будівництво. Згідно з угодою сторони заохочують компанії обох країн до співпраці в галузі інфраструктури, сприяють встановленню більш тісних економічних зв'язків та надаватимуть необхідну допомогу і супровід в реалізації спільних проєктів.
Угода передбачає залучення коштів на пільгових умовах від уряду Китаю, необхідних для реалізації інфраструктурних проєктів. У результаті спільних консультацій сторони затвердять потенційні проєкти співпраці, що підтримуватимуться коштами КНР.
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Уряди України та Китаю працюють над підготовкою угоди про безвізовий режим між країнами.
Економічна правда
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