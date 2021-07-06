Оренда площ на вокзалах: загальна стартова орендна плата зросла на 50%

"Укрзалізниця" 2 липня провела в електронній системі "Prozorro.Продажі" низку перших аукціонів з оренди комерційних площ вокзалів - у результаті торгів початкова ціна продажу лоту збільшилась майже на 50%.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Загальна початкова вартість місячної оренди комерційних площ вокзалів за результатами проведених аукціонів збільшилась майже на 50%.

Це свідчить про зацікавленість бізнесу працювати на вокзалах Укрзалізниці та разом із нами робити їх більш сучасними та комфортними для пасажирів. Впевнений, що така співпраця має великі перспективи для усіх учасників цього проєкту", - зазначив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

"Під час вказаних аукціонів було розіграно перші 18 лотів (об’єктів) зі стартовою місячною орендною платою 73,4 тис. грн. У результаті за деякими аукціонами початкова вартість збільшилась у декілька разів і загалом склала 108,2 тис грн. Тож загальна стартова орендна плата зросла на 47%.

Бізнесу були запропоновані для оренди комерційні площі вокзалів станцій Дніпро-Головний, Запоріжжя-1 та Хмельницький. Після укладення відповідних договорів з переможцями торгів на цих вокзалах будуть розміщені, зокрема, банкомат, платіжний термінал, вендинговий автомат, кавомат, об’єкти торгівлі продовольчими товарами (з правом та без права продажу підакцизної групи товарів)", - додали в прес-службі.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" починає передачу в довгострокову оренду торговельних площ залізничних вокзалів - упродовж літа компанія через систему "Prozzoro.Продажі" планує передати в оренду понад 41,5 тис кв. м площ 24 вокзалів.

Економічна правда