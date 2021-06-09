УЗ планує за літо передати в оренду комерційні площі 24 вокзалів

"Укрзалізниця" починає передачу в довгострокову оренду торговельних площ залізничних вокзалів - упродовж літа компанія через систему "Prozzoro.Продажі" планує передати в оренду понад 41,5 тис кв. м площ 24 вокзалів.

Про це заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик, передає прес-служба компанії.

За словами Юрика, від передачі в оренду зазначених площ УЗ планує отримувати на місяць щонайменше 8,4 млн грн, а на рік - понад 100 млн грн.

"Більшість цих площ нам вже роками не приносили прибутків. Дотепер максимальний обсяг орендних площ по всіх вокзалах сукупно складав трохи більш як 9,5 тис кв. м. Ми змінюємо цю ситуацію, адже відведені для торгівлі зони мають приносити доходи компанії, а не збитки на їх утримання. Проте в довгостроковій перспективі - підготувати 11 вокзалів до концесії", - сказав він.

Передача торговельних площ вокзалів буде відбуватися через електронні аукціони в системі "Prozzoro.Продажі".

Зазначається, що Укрзалізниця провела повну інвентаризацію та заміри всіх площ комерційних приміщень вокзалів.

"Багато площ вокзалів простоювали й не використовувалися залізничниками та клієнтами. Ми проаналізували кожен куточок вокзалу та привели до ладу всі приміщення, які можуть бути віддані та цікаві орендарям", - заявив директор філії "Вокзальна компанія" Володимир Коваль.

Загалом до кінця літа Укрзалізниця планує передати в оренду комерційні площі наступних вокзалів: Козятин, Запоріжжя-1, Дніпро-Головний, Хмельницький, Суми, Біла-Церква, Полтава, Тернопіль, Рівне, Фастів, Вінниця, Т.Г. Шевченка, Чоп, Ужгород, Чернівці, Коломия, Івано-Франківськ, Одеса-Головна, Миколаїв, Львів, Жмеринка, Херсон, Київ-Пасажирський та Харків.

"Передача в оренду комерційних об’єктів вокзалів на строк від 3 років дозволить залучити надійних орендарів. Працюючи за довгостроковими договорами, вони будуть зацікавлені інвестувати в ці об’єкти оренди, тож пасажири зможуть отримати на вокзалах максимально якісні послуги", - зазначив Юрик.

Економічна правда