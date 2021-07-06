Данілов відмовився називати прізвища 13 олігархів, які можуть потрапити до реєстру

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до реєстру олігархів можуть потрапити і "старі", і "нові" олігархи, але не назвав прізвищ.

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes Україна.

"Олігархічна система бере свій початок з 1998 року. Це люди, які користуються близькістю до керівництва держави, корумпованістю процесів. Вони накопичують капітал, заходять у політику та медіа. Це старі олігархи", - зазначив Данілов.

"Після 2014 року в нас зʼявилися нові олігархи. Коли сім’я Януковича втекла, пограбувавши країну, вона забрала величезні статки, але всі їхні банки, "заводи й параходи" залишилися в Україні. У кого вони опинилися? Коли відбувся славнозвісний банкопад і вивели понад 100 банків, куди поділися кошти, застави по кредитах?

"ProZorro.Продажі" – не інструмент абсолютної прозорості, його можна обійти. Так у нас зʼявилися нові олігархи, прізвища яких ще не всім відомі. Потенційно ті люди потраплять до реєстру олігархів; це буде публічна процедура; рішення будуть прийматися відкрито. Жодного прізвища ви від мене зараз не отримаєте", - додав він, відповідаючи на питання про імена 13 олігархів, про яких він говорив раніше.

Нагадаємо:

1 липня Верховна рада у першому читанні ухвалила президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Більше половини українців вважають, що президентський закон про деолігархізацію не є загрозою для олігархів.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо закон про деолігархізацію не спрацює, у президента Зеленського "є не тільки план Б - у нього повний алфавіт".

При розробці закону про олігархів апарат Ради національної безпеки та оборони виходить із того, що до цієї категорії можна "впевнено зарахувати 13 осіб", заявив у травні Данілов.

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